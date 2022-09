Willebroek organiseert infoavond rond verhuren: “Niet alleen in krotwoningen vonden we gevaren”

“In 2021 controleerde onze gemeentelijke dienst Wonen een tweehonderdtal huurwoningen in Willebroek. We merkten toen dat niet enkel de stereotiepe ‘verkrotte’ woningen niet voldoen aan de woningkwaliteitsnormen. Ook in goed onderhouden, maar vaak oudere woningen is de kans groot dat we gevaren aantreffen zoals verouderde stopcontacten of gasaansluitingen. Zelfs bij recente woningen ontbreken bijvoorbeeld de verplichte rookmelders, of zijn de borstweringen niet in orde. Kortom: elke huurwoning moet voldoen aan de minimale eisen van de Vlaamse Codex Wonen rond veiligheid, gezondheid en comfort.”

Premies en leningen

“We konden niet alleen heel wat gebreken oplijsten, maar ook dat heel wat mensen die een woning verhuren met een heleboel vragen en onzekerheden zitten. Zij weten niet goed wat er precies van de verhuurder en huurder wordt verwacht, waaraan een woning moet voldoen, welke garanties of steunmaatregelen er zijn… Ook over de vele premies en leningen die beschikbaar zijn om huurwoningen beter te isoleren en renoveren is nog té weinig geweten. Nochtans is dit enorm belangrijk, want zo kunnen ook huurders genieten van een lagere energiefactuur en dus een hoger wooncomfort.”

Begeleiding op maat

“Om alle vragen en antwoorden te bundelen, organiseren we op 29 september een gratis infosessie rond kwaliteitsvol verhuren. Iedereen die een een woning in Willebroek verhuurt of overweegt dit te doen, is meer dan welkom. We starten om 19.30 uur in het Huis van de Vrije Tijd op site De Schalk aan de Stadionlaan 2. Na een reeks presentaties met algemene informatie, is er mogelijkheid tot begeleiding op maat bij onze betrokken diensten.”

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de gemeentelijke website via www.willebroek.be/verhuren.

