Willebroek maakt zich op voor lichtwandeling doorheen centrum

Willebroek ’t Pepermanne­ke sluit na 63 jaar de deuren: “Hard gewerkt en gouden jaren gekend, het is goed geweest”

De Willebroekse familiezaak Woondecoratie Pepermans, ’t Pepermanneke’ in de volksmond, sluit dit voorjaar de deuren. “Mijn ouders richtten de zaak op in 1960, decennialang hebben we samen hard gewerkt. Die gouden tijden liggen achter ons, en we vinden geen opvolgers onder de kleinkinderen. Daarom organiseren we na 63 jaar een totale uitverkoop”, zegt Josée Pepermans (67).

3 februari