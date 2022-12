Willebroek maakt budget vrij voor toekomst Europaplein: “Gaan groen behouden, maar geheel beter inrichten”

De buurtbewoners van het Europaplein in Willebroek luidden in het verleden al de alarmbel na geruchten over plannen voor een bouwproject op het Europaplein. Zij kregen van het gemeentebestuur echter de garantie dat het volledige plein groen zal blijven. Groen sleepte die deal uit de brand tijdens de nieuwe coalitievorming . “Nu die beslissing genomen is, willen we het groen niet alleen behouden maar ook beter inrichten”, zegt Serrien.

Waterbeheer

“Het plein moet immers een plek worden met ruimte om te spelen, elkaar te ontmoeten, wat te wandelen… We gaan zeker niet alles wat aanwezig is verwijderen en opnieuw beginnen, maar wel kijken welke delen, welke bomen en meer waardevol zijn en opgewaardeerd kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld best wat werk aan het waterbeheer op de site. Daarom zal voor het volledige Europaplein een beheersplan opgemaakt worden, en we gaan natuurlijk vooral samen met de buurt bekijken hoe we dit alles best kunnen realiseren.”