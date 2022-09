Willebroek huldigt Olympische medaillewinnaar Annelies Bredael tijdens unieke roeiwedstrijd op Zeekanaal: “Blij met aandacht voor onze bijzondere sport”

Puurs-Sint-Amands Pop-up EllieBil­lie opent deuren op Botermarkt

Na enkele drukke weken vol voorbereiden en inrichten, was het vrijdagochtend zover. Ellen De Boeck opende op de Botermarkt 3 in Puurs (Puurs-Sint-Amands) de deuren van haar pop-upwinkel EllieBillie. Ze verkoopt er nog tot begin 2023 educatief en sensorisch speelgoed, dat je niet in een gewone speelgoedwinkel vindt.

