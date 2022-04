Willebroek frist Nederlandse taal bij kinderen op tijdens Taalweek: “Want tijdens de vakanties gaat er soms wat leerwinst verloren”

“Dat doen we omdat leerkrachten en leerlingen aangeven dat er tijdens de vakanties soms wat leerwinst verloren gaat”, zegt Mina Koukas (Groen), schepen van Onderwijs. “Ook dit schooljaar hebben de leerlingen door ziekte, schoolsluitingen en quarantaines heel wat lessen moeten missen. Om alles fris in het geheugen te houden oefenen we ook tijdens de vakantie Nederlands en schoolse vaardigheden.” De lessen vinden plaats in het nieuwe Huis van de Vrije Tijd site De Schalk, waar tijdens de vakantie ook andere jeugdactiviteiten en kinderopvang georganiseerd worden. “Ook in de zomer zullen we naar goede gewoonte taalweken organiseren. Een korte herhaling voor de kinderen om in september weer vol enthousiasme aan een nieuw schooljaar te starten. Geïnteresseerden die zo’n kamp of een huiswerkklas op school willen begeleiden, kunnen contact opnemen met de dienst Onderwijs.”