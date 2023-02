Willebroek en VDAB organiseren jobbeurs: “Rechtstreeks solliciteren bij 26 bedrijven uit de buurt”

McDonald’s opent dinsdag deuren van tijdelijk restaurant - nieuwbouw is klaar in najaar 2024

McDonald’s opent op dinsdag 21 februari de deuren van een tijdelijk restaurant op de Begijnenweide in Mechelen. In het gebouw waar vroeger dierenspeciaalzaak Tom & Co gevestigd was, worden hamburgers gebakken tot het najaar van 2024.