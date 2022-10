Willebroek deelt prijzen uit aan winnaars bebloemingswedstrijd

Mechelen Politie betrapt stomdron­ken bestuurder om 11 uur ‘s ochtends: “Geen rijbewijs mee want... dat was al ingetrok­ken”

De politie van Mechelen-Willebroek heeft tijdens een controleactie op bestel- en vrachtwagens een dronken chauffeur betrapt. De bestuurder van de bestelwagen had maar liefst 2 promille alcohol in zijn bloed. “En het was nog maar net 11 uur geworden”, luidt het.

13 oktober