Werknemer betrapt bij diefstal van goederen uit magazijn

Willebroek Voeding gestolen bij woningin­braak

In de Vorselaarlaan in Willebroek heeft een dief ingebroken in een woning. Hij ging ervandoor met wat voeding. De dief geraakte binnen door langs de achterkant een rolluik omhoog te toen en vervolgens het raam te forceren. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

11 juli