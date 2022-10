Werken maken parkeren aan station moeilijk: Willebroek richt tijdelijke parking in op De Veert

In de stationsomgeving zijn grote wegenis- en rioleringswerken aan de gang, die deel uitmaken van het project ‘Willebroek Morgen’. Maar door deze werken zijn de parkeerplaatsen op de parking aan de Stationstraat en in de omliggende straten niet of moeilijk bereikbaar. Om het voor pendelaars makkelijker te maken hun wagen kwijt te kunnen in de buurt van het NMBS-station, richtte Willebroek een tijdelijke parking in op Bedrijvenpark De Veert. Dat ligt aan de noordzijde van het station, en het gebruik van de parking is gratis. De perrons zijn vanop de tijdelijke parking eenvoudig te bereiken via de tunnel onder de treinsporen.