“Wel wat lawaai gehoord, maar nooit ruzie”: gerecht pakt partner op na dood Flavienne (57)

WillebroekBuurtbewoners van de Jozef Wautersstraat in Willebroek kunnen het nog steeds niet vatten. Zij reageren vol ongeloof op het onderzoek dat het Mechelse gerecht samen met de politie is gestart naar de exacte omstandigheden waarin Flavienne Van den Broeck (57) is overleden. Dinsdag werd ze zwaargewond aangetroffen in haar woning. Even later overleed ze in het ziekenhuis. Haar 59-jarige partner Taak B. werd inmiddels opgepakt.