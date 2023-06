WEER. Zo goed als helder weer in Willebroek vanochtend

Melikam Kucam, voormalig N-VA-lid, moet nu écht de cel in voor mensensmok­kel en corruptie

Melikan Kucam, voormalig lid van N-VA en gemeenteraadslid in Mechelen, zit opnieuw in de cel voor mensensmokkel en corruptie. Hij had cassatieberoep aangetekend nadat het hof van beroep hem veroordeelde tot vijf jaar opsluiting, maar dat werd verworpen. Bert Smits (N-VA) zal zijn plaats in de gemeenteraad nu innemen.