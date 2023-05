WEER. Vanochtend kans op helder met enkele wolkenvelden in Willebroek

Familie en vrienden nemen pakkend afscheid van Jens (20), die omkwam op A12: “Je begon nog maar net het echte leven te ontdekken, en dan dit”

In de Maria Magdalenakerk in Reet is zaterdag afscheid genomen van Jens Van Hoof (20). De Bomenaar was vorige zondag om het leven gekomen na een tragisch ongeval aan de Rupeltunnel. Zijn familieleden schetsten tijdens de plechtigheid het beeld van een levenslustige, goedlachse jongeman die altijd klaar stond om vrienden en familie te helpen. “Je was een ruwe bolster met een klein hartje.”