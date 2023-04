WEER. Vanochtend kans op bewolking in Willebroek

Natuurpunt brengt met schietfui­ken visbestand in Rupel en Schelde in kaart: “Belang van deze regio is enorm”

De vrijwilligers van Natuurpunt zijn deze maand weer gestart met het plaatsen van schietfuiken in de Rupel en Schelde. Het project kadert in een onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) naar het voorkomen van vissen in onze rivieren.