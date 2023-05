WEER. Vanochtend kans op bewolking in Willebroek

Gereed­schap gestolen bij inbraak in werfcontai­ner

Dieven hebben in de Begoniastraat ingebroken in een werfcontainer. De daders geraakten in de container door de deur te beschadigen. Eens in de werfcontainer werd er gereedschap gestolen. Naar een slijp- en boormachine werd er ook nog handgereedschap gestolen.