WEER. Vanochtend helder weer in Willebroek

Dertiger opnieuw veroor­deeld na incident met ex: “Zelf in jeugd misbruikt”

Een 32-jarige man uit Zemst is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor verschillende incidenten met zijn ex en diens nieuwe vriend. Eerder kreeg hij al 15 maanden cel met probatie-uitstel nadat hij door het lint was gegaan tegen haar en de politie.