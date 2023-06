WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Willebroek

Omstaan­ders krijgen brandende Porsche snel onder controle

In de Molenstraat in Willebroek vatte maandagochtend een Porsche vuur. Dat gebeurde omstreeks 5.30 uur. De brandweer werd opgeroepen en kwam ter plaatse. Zij moesten voornamelijk nablussen. Enkele omstaanders hadden het vuur al grotendeels zelf kunnen blussen. De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht door de politie. “Maar is vermoedelijk kunnen ontstaan door een kortsluiting”, zegt politiewoordvoerster Elke Wauters.