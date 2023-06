WEER. In Willebroek kans op helder weer vanochtend

Vergunning voor plannen op site De Ster opnieuw vernietigd: projectont­wik­ke­laar haakt af

Slecht nieuws voor de gemeente Willebroek. De verkoop van het oude brouwerijgebouw in de Torenstraat, vroeger de thuis van CC De Ster, is terug bij af. De omgevingsvergunning die nodig was om er een project te realiseren, werd opnieuw vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De projectontwikkelaar haakt nu af. “Dit is spijtig, maar we hebben nu tenminste duidelijkheid”, zegt bevoegd schepen Bavo Anciaux (Open Vld).