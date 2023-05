WEER. In Willebroek helder weer vanochtend

Maakplaats opent deuren voor scholen: “Willen meer mensen laten leren en experimen­te­ren”

21 leerlingen van de OLVP middenschool uit Bornem palmden maandagnamiddag de Maakplaats in. Het creatieve atelier van de bib en cc Ter Dilft is ondertussen één jaar oud, en wil de werking graag verder uitbreiden. “Onze machines staan hier toch, we kunnen er beter méér mensen mee laten experimenteren”, zegt deskundige multimedia Sam Van lent.