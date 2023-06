WEER. Helder weer in Willebroek vanochtend

Willebroek Wil Wat Workshop over toekomst kerk van Blaasveld, schepencol­le­ge gaat ‘on tour’

De kerk van Blaasveld (Willebroek) is op woensdag 14 juni het decor voor de tweede ‘Willebroek Wil Wat Workshop’. Inwoners kunnen er brainstormen over verschillende onderwerpen. Ook het schepencollege zal aanwezig zijn, want trapt op hetzelfde moment het initiatief ‘College on Tour’ af.