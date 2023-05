WEER. Gedeeltelijk bewolkte ochtend in Willebroek

“Op een dag is onze juf stilletjes doodgegaan”: palliatie­ve Inge Nees (54) neemt met boek afscheid van haar kleuter­klas

‘En op een dag is onze juf stilletjes doodgegaan. We snapten het niet, dat kan toch niet! Dat is toch zo snel gegaan. Alleen oude mensen gaan toch dood, dit is gewoon niet fijn.’ Een fragment uit ‘Juf, waar ben je?’, een voorleesboek waarmee juf Inge Nees (54) dit najaar afscheid neemt van het leven én haar kleuters. Met het verhaal wil ze haar vertrek bespreekbaar maken in de klas.