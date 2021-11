Wandelaar vindt babylijkje in natuurdomein bij Willebroek

Mechelen Het Anker opent zaterdag inclusief restaurant: “Bezoekers betalen wat ze kunnen”

In de schaduw van de Sint-Romboutstoren in Mechelen gaat morgen zaterdag een wel heel bijzonder restaurant open. Op de kaart authentieke Franse keuken, maar wat na het diner volgt, is veel minder traditioneel. Je krijgt namelijk géén rekening, maar betaalt in alle discretie wat je kan. “Op die manier willen we gezinnen die moeilijk rondkomen ook de kans geven om te genieten van een fijne avond op restaurant”, zegt gastvrouw Karen Hallemans (47).

29 oktober