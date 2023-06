Wagen boort zich in gevel Seniorplaza, als bij wonder raakt niemand gewond: “Bewoners lagen gelukkig nog niet in bed”

Een wagen heeft zich donderdagavond in de gevel geboord van het zorghotel van Seniorplaza in Willebroek. Het koppel van 93 jaar oud dat de kamer bewoont, was op dat moment gelukkig nog niet naar bed. “De gevel is beschadigd, maar als bij wonder raakte niemand gewond en dat is het belangrijkste”, zegt Lieve Van Boxem van Korian, waar Seniorplaza deel van uitmaakt.