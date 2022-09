Vrouw haalde geld af voor phishingbende, maar loopt tegen de lamp door klantenkaart

Zo zou ze onder meer in Willebroek geld hebben afgehaald tijdens de aankoop van enkele spullen in een apotheek. Dat geld zou afkomstig zijn van een phishingslachtoffer. Die was in 2020 naar de politie gestapt nadat er 10.000 euro van zijn bankrekening was verdwenen. Dat geld werd overgeschreven naar twee verschillende rekeningen, waaronder het rekeningnummer waarmee de vrouw uit Kapellen de betaling had uitgevoerd.

De vrouw kon uiteindelijk worden geïdentificeerd dankzij de klantenkaart bij de apotheek. Daar stond ze overigens nog bekend als een vrouw die het niet breed had. De politie arresteerde de vrouw. In haar verhoren ontkende ze met klem dat zij de vrouw was die de bankkaart had gebruikt. “Ik was de mijne verloren”, luidde het. Ook op zitting herhaalde zij en haar raadsman hun onschuld. Ze vroegen de vrijspraak.

“Er is bijna geen onderzoek uitgevoerd naar de feiten en er is ook totaal geen rechtsreeks link naar mijn cliënt. Buiten een klantenkaart”, aldus de advocaat in zijn pleidooi. Voor het parket waren de feiten wel bewezen. “Bovendien zijn haar zonen gekend bij justitie omwille van informaticabedrog”, besloot het parket. Het vroeg een celstraf van 10 maanden en een geldboete van 800 euro met een eventueel uitstel.

Vonnis 24 oktober

