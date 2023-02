Vrouw (73) bestolen door gauwdief

Mechelen Mechelse Babytheek bestaat 3 jaar: “632 babyspul­len werden ont­leend”

De babytheek in het pand van de Gezinsbond in de Varkensstraat in Mechelen bestaat ondertussen 3 jaar. Ouders en grootouders van jonge kinderen kunnen er terecht om babyspullen te lenen, zoals een badzitje, co-sleeper, flessenwarmer, borstvoedingskussen, wippertje of draagdoek.

30 januari