Volkshuisvesting Willebroek blaast 100 kaarsjes uit: “Iedereen welkom op groot volksfeest”

WillebroekSociale huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting in Willebroek bestaat exact 100 jaar. “Dat bijzondere eeuwfeest willen we vieren met zo veel mogelijk inwoners, daarom organiseren we een volksfeest op zaterdag 24 september”, zegt directeur Andy Dilles.

“Tijdens WOI werden, ook in Willebroek, enorm veel woningen vernield. Er was dus een groot tekort, en daarom werd in 1922 de ‘Samenwerkende Maatschappij tot oprichting van Goedkoope Woningen’ opgestart. Architect en landmeter Georges Van Dyck realiseerde in 1923 de eerste 40 woningen op de Hoge Heide, daarna volgden er nog honderden anderen. Na WOII telde Willebroek immers 147 noodwoningen, 129 krotten, 167 vernielde en 827 overbevolkte woningen. Vanaf dan werden de zaken groots aangepakt, en dat zijn we blijven doen”, zegt Dilles.

2 miljoen per gebouw

“De bekendste sociale woningen in Willebroek waren misschien wel onze ‘blokken’, de residenties aan de Ringlaan. Die werden in 1972 gebouwd, met een kostprijs van meer dan 2 miljoen euro per gebouw. We zetten naar aanleiding van ons eeuwfeest ons bijzondere woonpatrimonium in de kijker. De afgelopen jaren werden immers nog maar eens meer dan 300 gloednieuwe sociale huurwoningen gebouwd in de wijken Tuinwijk, Meerhof en Akkerlaan. Momenteel zijn nog eens 127 nieuwe woningen in aanbouw in de wijk Willebroek-Stad.”

Volledig scherm Volkshuisvesting Willebroek bestaat 100 jaar en organiseert een volksfeest op het Van Landeghemplein. © David Legreve

“Nu zaterdag 24 september vanaf 11 uur rijden er om het kwartier bussen langs 7 verschillende locaties van Volkshuisvesting: het A. Van Landeghemplein, de Hoge heide, Meerhof, Akkerlaan, Spinstraat, J. Willemsstraat en E. Verheydenstraat. Langsheen het parcours is er naast kinderanimatie ook een fotozoektocht met een ballonvaart als hoofdprijs.”

Overzichtstentoonstelling

“Aan ons kantoor op op het A. Van Landeghemplein blikken we met een overzichtstentoonstelling ook terug op 100 jaar sociaal wonen in Willebroek. Voor de kleintjes zorgen we voor een springkasteel, kindergrime, hapjes en drankjes en cadeautjes. Vanaf 16 uur verwachten we er lokaal talent op het podium, met om 18.30 uur een muziekoptreden van rockband VoltHa. Iedereen is welkom!”

100 jaar Volkshuisvesting Willebroek, op 24 september vanaf 11 uur, A. Van Landeghemplein in Willebroek.

