Vlaggen wapperen weer voor Rode Duivels: “Buren genieten van sfeer en samenhorigheid”

Hij kocht zijn eerste wimpels in 2014, breidde de collectie bij elk kampioenschap verder uit, en ook nu weer was Van Soest dagenlang in de weer met vlaggen, touwen en een hoge ladder. “Voor het EK voetbal had ik eerder al de vlaggen van de 24 landen die deelnamen aangekocht, bij het WK zijn dat er nu 36. Ik heb dus nog een reeks bijbesteld, zodat de versiering ook echt klopt”, klinkt het.

Laddertje op en af

“Alle vlaggen en wimpels bevestigen kost mij toch een kleine week, want aan elke gevel in onze straat moet ik mijn laddertje op en af. Ik vind dat als voetbalfan maar een kleine moeite, ik geniet vooral van de sfeer die je met zo’n kleine actie kan creëren. Ook uit andere straten komen mensen kijken, en ik zie mensen met elkaar over de vlaggen praten. Dààr is het mij om te doen. Het enige wat ik nu nog hoop te vinden, is verlichting. Het is immers veel sneller donker, dat heb je met zo’n WK in de winter…”