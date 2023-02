Vlaamse Overheid vraagt 17 miljoen aan 5 gemeenten voor sneltram langs A12: “Dit is niet ons project”

MEISE "Start maar meteen met onteigenen"

Nu het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voorlopig goedgekeurd is, staat niets de komst van de sneltram tussen Willebroek en Brussel-Noord nog in de weg. Minstens twaalf woningen in Meise moeten daardoor verdwijnen. De omwonenden lijken murw geslagen door die beslissing, want nadat ze er jaren tegen gevochten hebben, leggen ze zich nu neer bij de komst van de tram.

21 februari