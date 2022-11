Vijftiger slaat vriendin tweemaal het ziekenhuis in: “Mevrouw was nog maar net terug van het ziekenhuis en kreeg al terug slaag”

Mechelen Laptop uit auto gejat

Op de Tervuursesteenweg in Mechelen hebben dieven ingebroken in een personenwagen. Het voertuig stond langs de weg geparkeerd. De daders gingen ervandoor met een laptop. Om in het voertuig te geraken, werd er een raam geforceerd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De daders worden opgespoord

11:00