Vijftiger riskeert 6 maanden met uitstel na onopzettelijke brandstichting in eigen woning tijdens renovatiewerken

Willebroek Afvalbrand­je in loods op bedrijven­ter­rein van Indaver snel onder controle

De brandweer is woensdagavond moeten uitrukken naar afvalverwerkend bedrijf Indaver in Willebroek. Iets na 19.00 uur hadden daar enkele tonnen papier en karton in een open loods vuur gevat. De brand ging even gepaard met en felle rookontwikkeling, maar de brandweer kreeg het vuur snel te meester. Er moest wel nog een lange tijd worden nageblust. Zo werd het papierafval onder meer open getrokken met een bulldozer en vervolgens geblust. Na ruim anderhalf uur was de brand volledig gedoofd en kon de brandweer opnieuw richting kazerne. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

19 mei