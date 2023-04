Viertal dat mengkranen uit vrachtwagens van logistiek bedrijven stal, krijgen cel- en werkstraffen

Postkan­toor Londerzeel een week lang gesloten, aangepaste openings­uren in Kapelle-op-den-Bos

Wegens infrastructuurwerken is het kantoor van bpost in de Stationsstraat 80 nog de rest van de week gesloten. Gebruikers worden verwezen naar het kantoor in Kapelle-op-den-Bos. Daar worden de openingsuren tijdelijk aangepast.