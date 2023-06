Vergunning voor plannen op site De Ster opnieuw vernietigd: projectontwikkelaar haakt af

Willebroek Brouwerij­ge­bouw van CC De Ster nog altijd niet verkocht: “Hopen dat goed gesprek probleem kan oplossen”

De verkoop van het oude brouwerijgebouw in de Torenstraat, dat jarenlang dienst deed als cultuurcentrum, is nog altijd niet rond. De gemeente Willebroek zette het gebouw, samen met het aangrenzende perceel, te koop in 2014. “De verkoop was zo goed als rond, tot er opnieuw beroep werd aangetekend. We hopen dat een goed gesprek het probleem kan oplossen”, zegt schepen Bavo Anciaux (Open Vld).