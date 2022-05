Velgen en banden van wagen gestolen

Willebroek Radio Sint Jan zond 40 jaar geleden voor het eerst - én illegaal - uit: “Alle oude cassettes zijn nu digitaal te beluiste­ren”

Exact 40 jaar geleden, in mei 1982, zond de Tisseltse lokale radio Sint Jan voor het eerst uit. “We hielden onze uitzendplaats strikt geheim, want alles verliep illegaal. Later kregen we een vergunning, en de FM-frequentie van toen is nog steeds actief voor onze Radio Rivierenland”, zegt Marc Van Praet, die nu nog steeds de radiostudio bemant.

17 mei