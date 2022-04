Veertiger voor de rechter nadat hij het leven zuur maakte van zijn ouders

Hij richtte ook enkele keren vernielingen aan in hun woning en bedreigde beiden met de dood. Zo zou hij hun kelen oversnijden als ze naar de politie zouden stappen. Opmerkelijk: de veertiger woont naast zijn ouders. Op het moment van de feiten was hij telkens dronken. Eind januari van dit jaar stapten de ouders dan toch uiteindelijk naar de politie. Dit omdat ze een kopstoot hadden gekregen en hij hun woning had vernield.

De overige feiten speelden zich grotendeels hiervoor af, maar ook na zijn arrestatie in januari bleef hij zijn ouders benaderen. Ondanks één van zijn opgelegde voorwaarden het niet contacteren van zijn ouders was. Naast een celstraf van 18 maanden vorderde het parket ook nog een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. De verdediging betwistte de feiten niet.

“Hij beseft inmiddels dat dit zeer problematisch gedrag is en weet dat hij ermee moet stoppen”, zei zijn advocate Véronique Gysbrechts in het pleidooi voor haar cliënt. “Dit alles is het gevolg van zijn zware alcoholverslaving, maar hij wil zich hiervoor laten behandelen en is zelf voorstander van een langdurig traject.” Nog volgens de advocate volgde na zijn opsluiting in de gevangenis een hard afkick van alcohol.