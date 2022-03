Veertiger riskeert 1 jaar cel omdat hij politie-inspecteur sloeg met fietsketting

Geïrriteerd

“Er is duidelijk gebrek aan probleeminzicht”, besloot de aanklager. “Dat blijkt uit zijn zeer lijvig strafblad met veel agressiefeiten en weerspannigheid. Telkens was meneer onder invloed.” De verdediging betwistte de weerspannigheid niet, maar vroeg wel om de opzettelijke slagen en verwondingen te herkwalificeren naar onopzettelijke slagen en verwondingen. “Mijn cliënt deelde die klappen uit omdat hij geïrriteerd was door de pepperspray in zijn ogen”, vertelde B.’s raadsman Loïc Cerulus.

“Hij had helemaal niet de intentie om de politie-inspecteur te verwonden. Oorspronkelijk was hij op de lantaarnpaal aan het slaan.” De verdediging vroeg met een voorwaardelijke straf gekoppeld aan strikte voorwaarden een laatste kans. “Zodat we hem kunnen helpen aan het aanpakken van zijn problematiek”, luidde het nog bij de advocaat. “Op het moment van de feiten was hij onder invloed van alcohol en andere middelen. Hij had daarin zijn toevlucht gezocht nadat hij eerder op de dag een epilepsieaanval had gekregen.” De rechter nam de zaak in beraad.