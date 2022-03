Vechtpartij op straat levert viertal cel- en werkstraffen op

Zij verklaarden op het politiekantoor allen hetzelfde. Namelijk dat één van hen, de tegenpartij had geduwd omdat die hen stond op te wachten met een bierfles in zijn hand. “Het was een reactie”, klonkt het. “Eén waarbij de man is gevallen en ongelukkig terecht gekomen is op zijn hoofd.” De advocaat van de man die het slachtoffer had geduwd, ontkende de slagen en verwondingen niet, maar vroeg enige mildheid.