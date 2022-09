Twintiger die zich verzette bij arrestatie krijgt werkstraf opgelegd

Hoofdwonde

Toen een andere politieploeg ter plaatse kwam om de jongeman te arresteren, haalde hij ook meermaals uit. Hij verzette zich ook stevig tegen zijn arrestatie. Pas na drie pogingen lukte het de agenten om hem in de combi te krijgen. Daar verwondde hij zichzelf ook nog aan het hoofd waardoor er later een ambulance ter plaatse moest komen. “Om zijn hoofdwonde te naaien”, luidde het nog. ’S Anderendaags kon hij weinig herinneren.

Werkstraf

“Ik had teveel gedronken”, klonk het bij de twintiger. “Daarom luisterde ik naar de politie.” Tijdens de zitting in juni bood hij zijn excuses aan en vertelde hij de rechter dat hij inmiddels beseft dat hij zich in 2021 verkeerd had gedragen. Er werd door zijn advocaat gevraagd om niet in te gaan op de door het parket gevorderde celstraf van 3 maanden, maar om hem een werkstraf op te leggen. Na beraad ging de rechter daar op in.