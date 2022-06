Twee weken na invoering samenscholingsverbod: “Aantal meldingen is sterk afgenomen”

Willebroek Willebroek voert samenscho­lings­ver­bod in voor ‘harde kern’ van 24 probleem­jon­ge­ren: “Onze jongeren moeten weer veilig kunnen fuiven”

Met onder andere de invoering van een samenscholingsverbod in het ‘Schoolwegje’, willen de gemeente Willebroek en de lokale politie Mechelen-Willebroek de rust in de Kanaalgemeente doen wederkeren. “De voorbije weken waren er weer té veel incidenten, we grijpen in met een reeks maatregelen en volgen een groep jongeren van heel dichtbij op”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

24 mei