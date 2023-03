Twee twintiger raken lichtgewond bij verkeersongeval

Chauffeur wordt twee keer geflitst met 92 kilometer per uur in bebouwde kom

Een hardleerse snelheidsduivels is op de Boomsesteenweg in Willebroek twee keer geflitst. “Twee keer met 92 kilometer per uur”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Op die plek geldt er een maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur.” De chauffeur zal het binnenkort dus mogen gaan uitleggen aan de politierechter. Hij riskeert naast een geldboete ook nog een rijverbod. In totaal werden er op de Boomsesteenweg 134 chauffeurs gecontroleerd op hun snelheid. Naast deze chauffeur werden er nog 12 anderen geflitst. “Een van hen reed aan een snelheid van 93 kilometer per uur”, besluit Van de Sande. Ook deze chauffeur zal het dus mogen gaan uitleggen op de politierechtbank.