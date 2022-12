Bornem Hingenaars bouwen uniek kersttafe­reel in kerk: “Kroonluch­ters zijn zo buitenge­woon mooi dat we ze gaan laten hangen”

Ook dit jaar is de Sint-Stefaankerk in Hingene (Bornem) weer het decor van een knap kersttafereel. “Ons creatief team heeft fantastisch werk geleverd, met twee buitengewoon mooie kroonluchters als blikvanger. Deze laten we ook na de feestdagen hangen, zodat iedereen ze kan blijven bewonderen”, zegt koster Hugo Spiessens.

13 december