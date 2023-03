Televisie uit en ravotten maar: Willebroek neemt opnieuw deel aan buitenspeeldag

Bornem mikt op 315 laadpalen, maar: “Vlaamse overheid bepaalt tempo”

Anderhalf laadpunt per 100 inwoners tegen 2030, dat is één van de doelstellingen van het ‘lokaal energie- en klimaatpact’. Ook gemeente Bornem zet net als 292 andere lokale besturen de schouders onder dit pact. Met meer dan 21.000 inwoners mikt Bornem dus op minstens 315 laadpalen. Volgens Vlaanderen telt de gemeente op dit moment 16 publieke en 12 semi-publieke laadpalen. Er is dus nog werk aan de winkel.