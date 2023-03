Taatsot en The Hitcrackers organiseren samen thé dansant in Tisselt: “Brengen jaren ’60 en ’70 weer even tot leven”

Gerd en Carine sluiten na 20 jaar de deuren van café Silvermoon: “Vinden het spijtig voor Tisselt, maar wij zijn toe aan rust”

Nu zondag 26 februari tappen Gerd Cnops (70) en Carine Seghers (61) de laatste pintjes in café Silvermoon in Tisselt (Willebroek). Na 20 jaar achter de toog staan achten zij het tijd voor wat welverdiende rust. “Al gaan we onze klanten en de vele verenigingen enorm missen. We vinden het spijtig voor Tisselt dat niemand de zaak overneemt.”