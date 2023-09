Bel-Air Woods sluit zomer van Willebroek af in kasteel­park Bel-Air

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie: begin september palmt het gratis festival Bel-Air Woods trouw kasteelpark Bel-Air in Blaasveld in. Dat is in 2023 niet anders, want van donderdag 7 tot zondag 10 september wordt de zomer van Willebroek er afgesloten en het nieuwe cultuurseizoen in gang getrapt.