Woonmaat­schap­pij Woonveer Klein-Bra­bant investeert in zonnepane­len: “Kost wordt niet doorgere­kend aan de huurder”

Sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant zet in op groene energie. “We gaan zonnepalen plaatsen in de Bremwijk in Bornem en in het Fabiolapark in Kalfort. Ook wanneer we voor nieuwbouw gaan, horen daar in de toekomst zonnepanelen bij”, zegt directeur Bart Smets.