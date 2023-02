Steunactie van armoedeverenigingen voor slachtoffers aardbevingen: “Veel vrijwilligers met familie in Turkije en Syrië”

“Verschillende vrijwilligers van onze verenigingen hebben zelf familie in Turkije of Syrië en dat heeft ons aan het nadenken gezet. Het is de eerste keer dat we samen een actie op poten zetten”, vertelt Robbert Jacobs van Saamo vzw. “De mensen konden op voorhand hun pakketje met lekkers bestellen. Naast een pakket met snoep en chocolade lekkernijen hadden we ook een pakket met koekjes van bakkers uit Turkije, Marokko en België. We wilden er een samen-verhaal van maken. Met de hulp van verschillende lokale bakkers en handelaars zamelden we een heleboel lekkernijen. In totaal verkochten we zo op de markt meer dan 250 pakketjes. Daarnaast wordt er ook nog op verschillende plekken verkocht en geld ingezameld. We besloten om het ingezamelde geld te schenken via de schenkerskring van de Koning Boudewijnstichting, die ervoor zorgt dat het geld terecht komt bij een aantal erkende, lokale organisaties in zowel Turkije als Syrië.”