Stepbestuurder (36) lichtgewond bij aanrijding

Willebroek Vlaanderen Feest! in Willebroek met MalVine Band

Na twee jaar zonder zangfestijn door de coronacrisis is Vlaanderen Feest! terug en ook in Willebroek kan je de Vlaamse Feestdag weer in stijl vieren. Op vrijdag 8 juli is iedereen welkom vanaf 20 uur om mee te zingen en te dansen met de MalVine Band op het August van Landeghemplein.

5 juli