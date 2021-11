Speurders zochten anderhalve week geleden ook al naar babylijkje in natuurdomein Het Broek in Willebroek

Mechelen RESTOTIP. Foodbar Klak in Mechelen: “Ontbijten en lunchen in de schaduw van Sint-Rom­bouts”

Op zoek naar een nieuw ontbijt- of lunchadres? Dan vind je mogelijk je gading op de Schoenmarkt, in de schaduw van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. De jonge koffie- en cocktailbar Bar Klak breidde er uit met een foodbar met voor ieder wat wils. “We willen met Foodbar Klak vooral simpele gerechten heel creatief en trendy maken”, zeggen de uitbaters.

29 oktober