Sociale huisvestingsmaatschappijen van Willebroek en Mechelen fusioneren: “Klein-Brabant was een gelijkwaardige partner geweest, Mechelen is dat niet”

Willebroek, MechelenDe sociale huisvestingsmaatschappijen Woonpunt Mechelen en Volkshuisvesting Willebroek gaan tegen 30 juni 2023 fusioneren. In Mechelen en Willebroek samen gaat het om een werkingsgebied met meer dan 5.000 woningen. “Klein-Brabant was een gelijkwaardige partner geweest, Mechelen is dat niet”, klinkt het bij de Willebroekse oppositie.

“Het is de Vlaamse overheid die de wirwar aan sociale verhuurders in de Vlaamse gemeenten een halt wil toeroepen, en nog maar voor één woonmaatschappij per werkingsgebied gaat. In Mechelen zijn nu nog vijf verschillende maatschappijen actief, Willebroek telt er momenteel drie”, zegt Bavo Anciaux (Open Vld), schepen van Wonen in Willebroek.

Krachten bundelen

“De nieuwe woonmaatschappij komt in de plaats van de bestaande sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren en zal sociale woningen verhuren, koopwoningen bouwen en leningen verstrekken. Door de krachten te bundelen, kunnen we nog professioneler werken. Voor bestaande huurders wijzigt er niets.”

Uit de oude doos: afbraakwerken van een woonblok van Woonpunt in de Gandhiwijk in Mechelen.

De principiële goedkeuring van het protocolakkoord tussen de stad Mechelen, de gemeente Willebroek, Woonpunt Mechelen en Volkshuisvesting Willebroek werd besproken op beide gemeenteraden. Vooral in Willebroek protesteerde de oppositie tegen de fusie: “Dit is duidelijk een politiek akkoord, met een verdelen van 70/30 een héél slechte verhouding voor Willebroek”, aldus Maaike Bradt (CD&V).

Fusiedrang

Marc De Laet (sp.a) deelt die mening. “Dit is, na de politiefusie, de tweede door de strot geduwde samenwerking met Mechelen. De Willebroekse huisvestingsmaatschappij maakt drie keer meer winst, levert 80 procent van het vermogen aan en 68 procent van de liquide middelen. Toch zullen we in de toekomst niets meer te zeggen hebben. Als de fusiedrang toch zo groot is, waarom werken we dan niet samen met Klein-Brabant? Dan zou er tenminste sprake zijn van twee gelijkwaardige partners.”

Financiële reserves

Schepen Anciaux nuanceert: “We moeten ook de waarde van ons patrimonium durven meetellen. Mechelen staat veel verder met renoveren, dus er is meer schuld maar het patrimonium is er ook meer waard. Willebroek hinkt op dat vlak wat achterop, want we zijn onze grote renovatieronde nog maar pas gestart. We kregen de garantie dat de financiële reserves weldegelijk in Willebroek geïnvesteerd zullen worden.”

Volkshuisvesting Willebroek