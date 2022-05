Sint-Jorisschool Blaasveld viert jubileum van 125 jaar met schoolfeest

Ouders en kinderen konden deelnemen aan een wandelzoektocht langs de drie vestigingen, met aansluitend een pastafeest. In de vestiging van Hinxelaar kon iedereen herinneringen ophalen bij de tentoonstelling van onder andere oude klasfoto’s. Voor de kinderen was er randanimatie voorzien, waaronder plaktattoos. “Men kon foto’s of documenten uit de oude doos op school laten inscannen. Met het eigen materiaal en de ingezamelde foto’s en documenten stelde de werkgroep 125 jaar Sint-Joris de tentoonstelling samen. We hopen dat we de traditie van 125 jaar kwaliteitsvol onderwijs nog vele jaren kunnen verder zetten in Blaasveld”, zeggen directie Sandra Maes en Goedele Keulemans. De school telt meer dan 600 leerlingen, verspreid over drie vestigingen: de ‘hoofdschool’ naast de parochiezaal, Hinxelaar en De Tuimeling.