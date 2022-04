Scholengroep Rivierenland ziet leerlingencijfers stijgen

Willebroek GO! scholen­groep Rivieren­land plant nieuwbouw­pro­ject op site van atheneum: “Onze scholen verdienen moderne infrastruc­tuur”

GO! scholengroep Rivierenland heeft grootse nieuwbouwplannen in Willebroek. “De infrastructuur van verschillende basisscholen in het centrum is fel verouderd, bovendien kampen we overal met plaatsgebrek. Daarom plannen we een grote nieuwbouw op onze terreinen van GO! atheneum Willebroek. We willen het project graag tegen 2024 realiseren”, zegt algemeen directeur Conny Romswinkel.

