Rode Kruis organiseert bloedinzamelactie in Willebroek

De bloedvoorraad moet omhoog en stabiel blijven en daarvoor zijn vrijwillige donaties broodnodig. Op vrijdag 20 januari kan je hiervoor terecht in zaal De Twijg (August Van Landeghemstraat 115) tussen 17.30 en 20.30 uur. Het donatieproces neemt een uurtje in beslag, de bloedafname zelf ongeveer 9 minuten. Wil jij mensenlevens redden? Maak dan een afspraak via het donorportaal van het Rode Kruis of via 0800/777.00.